Real Madrid, PSG - Mercato : Ancelotti fait déjà de la place à Mbappé dans son onze

Interrogé sur la possible (ou probable) arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, hier en conférence de presse, depuis les Etats-Unis, Carlo Ancelotti a fait dans la langue de bois et l'humour... « Je ne suis pas surpris du tout. Je ne sais rien à ce sujet. C’est une affaire politique dans laquelle je ne souhaite pas m’immiscer. Je me suis retiré de la politique », a lâché l'Italien. Pourtant, les médias espagnols notent que le coach madrilène a modifié son schéma tactique et ils y voient là un signe qu'Ancelotti attend Mbappé.

Du 4-3-3 au 4-4-2

En effet, c'est avec le duo Vinicius-Rodrygo que le Real a joué son dernier match contre le Barça (0-3) et Ancelotti envisagerait de délaisser à nouveau son habituel en 4-3-3 pour affronter la Juventus. « Vini aime jouer dans l’axe. Sur le côté, il peut être décisif mais dans l’axe, il peut marquer plus de buts », s'est-il justifié. Alors, le duo d'attaque Vinicius-Mbappé, c'est pour quand ?

