Real Madrid, PSG - Mercato : Ancelotti fait une annonce cinglante sur Mbappé et son avenir

Le Real Madrid n’a pas besoin de Kylian Mbappé (24 ans) la saison prochaine. C’est, en résumé, ce que Carlo Ancelotti a laissé entendre la nuit dernière en conférence de presse depuis les Etats-Unis, où les Merengue ont installé leur lieu de villégiature pendant leur stage d’été.

« Nous pouvons être compétitifs avec un seul vrai 9 »

Interrogé par les médias sur la suite du mercato du Real Madrid cet été, le coach italien ne s’est pas laissé surprendre et a été ferme. « L’effectif s’est amélioré. Güler a beaucoup de talent et Bellingham a une qualité que nous ne possédons pas dans l’équipe, a-t-il analysé. Nous pouvons être compétitifs avec un seul véritable attaquant de pointe (Joselu). Mbappé ? Je peux parler de Güler, Bellingham, Brahim mais je ne parlerai pas du Brésil. J’ai un contrat à Madrid et je reste. »

