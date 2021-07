Real Madrid, PSG - Mercato : Ancelotti lorgne un buteur plus abordable que Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Ce jeudi, le site de référence sur le Real Madrid, Bernabeu Digital, publie un long article intitulé "Il est impossible de concurrencer les clubs-Etat". Les Merengue digèrent mal le départ de Sergio Ramos dans la capitale, où il touchera les 12 M€ qu'il exigeait pour prolonger à Madrid. Et ce alors que le PSG a enregistré des pertes équivalentes au Real à cause de la crise sanitaire. Mais lui aura toujours un sponsor qatari pour limiter la casse…

A partir de ce constat, les suiveurs du grand club espagnol se disent qu'il sera bien compliqué de recruter Kylian Mbappé dès cet été, alors que Nasser al-Khelaïfi y a mis son veto. Du coup, le Real Madrid se cherche un plan B. En début de journée, des médias anglais ont parlé de Raheem Sterling. Sauf que l'international évolue à Manchester City, un autre club-Etat… Plus probable est la piste Richarlison, dévoilée par le Daily Mail. L'attaquant brésilien de 24 ans est bien connu de Carlo Ancelotti, qui l'a dirigé à Everton. Et il ne coûterait "que" 55 M€, selon Transfermarkt. Deux fois moins que Sterling et trois fois moins que Mbappé…

ℹ️ Carlo Ancelotti is interested in bringing Everton's Richarlison to Real Madrid, @goal can confirm. 🇧🇷 pic.twitter.com/RQgup2ObAR — Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) July 7, 2021