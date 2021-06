Real Madrid, PSG - Mercato : Ancelotti pousse pour un joueur plus accessible que Mbappé

Alors que Kylian Mbappé a vécu un samedi des plus frustrants avec l'équipe de France en Hongrie (1-1), son avenir s'est peut-être joué du côté de Madrid. Et il se pourrait qu'il soit tout aussi frustrant, étant donné que le Real aurait mis le cap sur un autre attaquant que lui après avoir compris que le Qatar ne ferait aucun cadeau concernant son champion du monde…

Le Sun annonce en effet ce dimanche que Carlo Ancelotti aurait orienté Florentino Pérez sur son ancien protégé d'Everton Dominic Calvert-Lewin. Agé de 24 ans, le natif de Sheffield sort d'une saison à 16 buts et 2 passes décisives en 33 matches. Il est rapide comme Mbappé, explosif comme Mbappé, possède un très potentiel comme Mbappé et peut évoluer aussi bien en pointe que sur un côté, comme Mbappé.

Les différences notables avec le Parisien, c'est que son club n'est pas fermé à la négociation pour un transfert et, surtout, que celui-ci tournerait aux alentours des 50 M€. Soit au moins deux fois moins que Mbappé. Et ça, ça pourrait faire toute la différence pour un Real Madrid dont les finances ont été impactées par la crise sanitaire et la réfection du Bernabeu.

Real Madrid are set to make a £50 million move for Dominic Calvert-Lewin, claims The Sun 💰💰



A reunion with Carlo on the cards? 🤝 pic.twitter.com/SRah65oOeL