Real Madrid - Mercato : après Mbappé, Pérez prêt à recaler Haaland ?

Ce mardi, le quotidien Marca publie deux informations très complémentaires concernant le Real Madrid et le recrutement d'un futur grand attaquant. La première, c'est que la Maison Blanche a pris la pole position dans le dossier Endrick. Elle a soumis une offre de 60 M€ plus bonus à Palmeiras et l'attaquant de 16 ans, qui sera autorisé à quitter son pays en juillet 2024 à sa majorité, rêve de porter le maillot blanc. Il n'aurait qu'une exigence : ne pas se retrouver en concurrence avec une grande star à son poste dans son futur club européen.

Et dans la foulée, Marca annonce que le Real Madrid hésiterait finalement à recruter Erling Haaland, pourtant sa priorité jusque-là pour... 2024 ! En effet, les dirigeants espagnols s'interrogeraient sur ses blessures récurrentes mais aussi sur son immense salaire à Manchester City. Endrick coûterait moins cher en indemnité comme en salaires. Mais nul ne sait s'il saura s'adapter au jeu européen alors que Haaland, lui, a fait ses preuves... Quoi qu'il en soit, à un an et demi du transfert, on n'a pas fini d'entendre le nom de l'un ou de l'autre circuler du côté du Bernabeu !