Real Madrid, PSG : après Paris, Mourinho se prend aussi un stop chez les Merengue !

Alors qu'il entretient des rapports tendus avec certains de ses joueurs et de ses dirigeants à la Roma, José Mourinho sait qu'il retrouvera très vite du travail. Mais pas à Paris ou au Real, a priori. Le nom du Portugais a été cité dans Rothen s'enflamme pour prendre la suite d'un Christophe Galtier dépassé. Cela a fait hurler Daniel Riolo, qui rappelle que sa spécialité, c'est de créer des conflits partout et que Paris n'a pas vraiment besoin de ça.

Même constat du côté du Real Madrid. Marca assure dans son édition du jour que Mourinho a gardé le contact avec Florentino Pérez et d'autres dirigeants de la Maison Blanche mais que sa candidature ne sera pas étudiée en cas de renvoi de Carlo Ancelotti en fin de saison. Lors des ses trois années dans la capitale espagnole, en 2010 à 2013, Mourinho est allé trop loin dans la provocation, dans son côté "seuls contre tous", et cela n'a pas plu aux supporters. Marca continue d'assurer que le Real Madrid ne se mettra pas en quête d'un nouvel entraîneur tant que l'équipe d'Ancelotti sera qualifiée en Champions League. Mais si elle ne va pas au bout, diverses pistes seront étudiées... mais pas celle du Special One !