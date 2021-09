Real Madrid, PSG - Mercato : avant Haaland et Mbappé, Pérez prépare un coup mythique en attaque !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Le Real Madrid attend 2022 pour frapper plusieurs grands coups au mercato. En plus d’Erling Haaland et Kylian Mbappé, Florentino Pérez entend revenir à la charge pour Paul Pogba, qui sera libre de négocier dès janvier avec son futur club.

En attendant le mercato hivernal, le président du Real Madrid serait prêt à tenter un coup improbable en attaque : prolonger Gareth Bale !

Revenu en grâce aux yeux de Carlo Ancelotti après ses démêlés avec Zinédine Zidane, l’ailier gallois ne pense plus à quitter le Real Madrid au terme de son contrat en juin prochain, comme c'était le cas récemment. Selon As, rester au Real Madrid serait même son option numéro 1, avec un nouveau contrat d'une saison avant de filer en MLS en 2023.

Pérez ne serait pas contre une telle hypothèse à condition que deux critères soient remplis. D'abord, que le joueur de 32 ans réalise une belle saison et se remette le public du Bernabeu dans la poche. Et ensuite, qu'il accepte de baisser son salaire de 15 millions d'euros net par saison, le plus élevé de l'effectif avec Eden Hazard.

Gareth Bale se sent mieux sous les ordres de Carlo Ancelotti et voudrait rester à Madrid !



Ce serait même son option numéro 1 désormais.



Le club n'est pas fermé, mais à ses conditions : prolongation d'un an + réduction de salaire.



(as) pic.twitter.com/4fOM8KJu0t — BeFoot (@_BeFoot) September 5, 2021