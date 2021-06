Real Madrid, PSG - Mercato : Bale va rapprocher Mbappé des Merengue

Les informations les plus contradictoires continuent d'affluer concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Ce mercredi, L'Equipe explique que le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, va se rapprocher de son attaquant pour l'inciter à prolonger, en lui offrant un contrat mirifique mais de plus courte durée, assorti d'une équipe haut de gamme. Le Real Madrid, principal courtisan du natif de Bondy, ne s'en laissera pas compter et va continuer son opération séduction.

Le LA Galaxy s'est positionné pour Bale

Mais pour parvenir à leurs fins au niveau financier, les Merengue doivent vendre pour 160 M€. Et parmi les candidats au départ figure un énorme boulet nommé Gareth Bale. Le Gallois n'a plus qu'un an de contrat en Espagne et très peu de courtisans, la plupart étant rebutés par les plus de 30 M€ de salaire annuel qu'il réclame.

La bonne nouvelle, c'est que le LA Galaxy se serait positionné pour le récupérer. Amateur de grands joueurs, le club californien a su attirer David Beckham, Steven Gerrard et Zlatan Ibrahimovic, entre autres. Il rendrait un grand service à Florentino Pérez en lui retirant l'épine Bale du pied. Et permettrait de donner un peu plus de corps au fantasme Mbappé.

Gareth Bale, the crazy departure rumor! https://t.co/8ef8ZWCwNw — OnMadridista (@OnMadridista) June 30, 2021