Real Madrid, PSG - Mercato : Bellingham a fait un choix fort pour son avenir

Demain samedi, l'équipe de France affrontera l'Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde. Les Bleus et les supporters auront l'occasion de faire plus ample connaissance avec Jude Bellingham. Le milieu de terrain de 19 ans connaît une ascension depuis deux saisons et demi qu'il a rejoint le Borussia Dortmund et il est aujourd'hui l'un des joueurs les plus courtisés de la planète.

Ce vendredi, Bild et le Daily Mail assurent que Bellingham a pris une première grande décision, celle de quitter le Borussia, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2025. Courtisé par le Real Madrid, Liverpool, Manchester City, le Three Lion veut aller voir au-dessus. Point noir pour les Merengue : les deux médias prétendent que ce sont les Reds qui ont une longueur d'avance, la famille de Bellingham étant désireuse de retourner en Grande-Bretagne.