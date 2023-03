Real Madrid, PSG - Mercato : Bellingham, Mbappé et Haaland réunis en 2024 ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Chaque jour apporte son lot de rumeurs différentes sur l'avenir de Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Erling Haaland. Ces derniers temps, le Français était annoncé proche du Real Madrid, l'Anglais en partance pour Manchester City, où il retrouverait le Norvégien. Une théorie battue en brèche par Sky Sports. Samedi soir, le média anglais a annoncé que les trois stars joueraient d'ici 2024 au Real Madrid.

Bellingham, qui devrait annoncer qu'il souhaite quitter le Borussia Dortmund dans les prochains jours, serait le premier à y aller, cet été. Et dans un an, Mbappé, qui sera en fin de contrat avec le PSG et n'actionnera pas la clause pour une prolongation, le rejoindra, de même que Haaland, dont une clause du contrat lui permettra de quitter les Citizens cette année-là pour une indemnité relativement modeste (autour des 80 M€). Un programme alléchant... en attendant la prochaine rumeur !