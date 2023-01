Real Madrid, PSG - Mercato : Benzema enrage, un autre goleador que Mbappé est visé cet été

Carlo Ancelotti pourrait être enfin servi au mercato. Alors qu’il a déjà alerté les dirigeants du Real Madrid sur la nécessité de recruter cet hiver, notamment dans le domaine offensif, le technicien italien devrait voir son rêve exaucé... cet été.

Dans son édition du jour, As fait savoir que les dirigeants du Real Madrid sont sont enfin résolus à acheter cet été un attaquant qui « fait le travail » pendant une saison. Si le quotidien madrilène précise qu’il s’agira d’abord d’un profil de « remplaçant », rien ne dit que l’heureux élu ne prendra pas de galon par la suite. D'autant qu'Ancelotti souhaite un joueur d'expérience.

Quoi qu’il en soit, Kylian Mbappé (PSG, 24 ans), s’il doit enfin s’engager au Real Madrid cet été, ne correspond pas au portrait robot décrit. À moins qu’il ne s’agisse d’une ultime diversion de Florentino Pérez pour avancer en silence sur son petit chouchou...

🚨💣 Real Madrid will buy a back-up striker this summer that ‘does the job’ for 1 season. @diarioas