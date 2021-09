Real Madrid, PSG - Mercato : Benzema envoie des messages forts à Mbappé et à l’OL

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Karim Benzema n’était pas titulaire hier en Ukraine. L’attaquant des Bleus est entré en seconde période sans réussir à faire la différence face à une défense très regroupée (1-1). ce n’est sans doute que partie remise, peut-être dès mardi face à la Finlande à Lyon (20h45).

Invité à évoquer son retour à Lyon, Benzema a envoyé un petit clin d’œil à son ancien club de l’OL. « Allez l’OL, a-t-il souri au micro de Téléfoot. En plus, c’est bien, je n’ai jamais eu l’occasion de jouer dans le nouveau stade. » Lancé ensuite sur le non transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été, Benzema a fait une petite confidence.

« Le Real Madrid le veut, ce n’est plus un secret. J’aurais aimé qu’il puisse venir cette année au Real Madrid mais comme je te l’ai dit, c’est aussi son rêve. On s’est parlé mais pas forcément de ça mais on est resté en contact », a-t-il dévoilé.