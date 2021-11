Real Madrid, PSG - Mercato : Benzema et Mbappé réclament Pogba à Pérez !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

L’équipe de France jouera son dernier match contre la Finlande pour du beurre à Helsinki (20h45). Le duo Karim Benzema-Kylian Mbappé est annoncé titulaire, en compagnie d’Antoine Griezmann. La doublette magique des Bleus, très en vue samedi face au Kazakhstan (8-0), pourrait encore en profiter pour parfaire ses automatismes avant de se retrouver au Real Madrid la saison prochaine ?

Les supporters de la Casa Blanca l’espèrent de tout cœur, conscients que les deux hommes ont tout pour rendre au club espagnol ses lettres de noblesse. Pour parfaire ce duo, un troisième larron serait déjà attendu par les deux hommes : Paul Pogba !

« Benzema et Mbappé veulent faire venir Pogba au Real Madrid », a ainsi annoncé Eduardo Inda hier soir sur le plateau d’El Chiringuito. Le journaliste espagnol, spécialiste des transferts, a rappelé que le Real Madrid était bel et bien en course pour attirer le milieu tricolore en fin de contrat en juin 2022 à Manchester United. La balle est désormais dans le camp de Florentino Pérez, qui n’est pas le premier fan de Mino Raiola.

🚨 ¡EXCLUSINDA! 🚨



"BENZEMA y MBAPPÉ quieren a POGBA en el REAL MADRID"



¡Ojo a lo que cuenta #Inda en #ChiringuitoInda! pic.twitter.com/cXlIs2KnJH — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 16, 2021