Real Madrid, PSG - Mercato : Benzema rétablit la vérité sur sa story Instagram et en remet une couche sur Mbappé

Après l'annonce de la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, avait publié en story de son compte Instagram une photo de Tupac avec un de ses amis qui l'a trahi.

"Ce n'était pas pour Mbappé"

Mais cette story ne visait pas l'attaquant parisien, comme Karim Benzema l'a confié ce mardi à l'occasion du media day du Real Madrid. "L'histoire de Tupac ? Non, ce n'était pas pour Kylian Mbappé, il n'y a pas de trahison ou autre, chacun fait ce qu'il veut. Ce n'était pas une photo avec un message, j'ai mis une photo de Tupac parce que c'est mon préféré. Si jamais j'ai un message, ce sera quand je verrai la personne."

L'ancien Lyonnais en a remis une couche sur la décision de Kylian Mbappé lors d'une interview accordée au présentateur de l'émission espagnole, El Chiringuito TV, Josep Pedrerol. "Chacun décide de son futur. Je ne me sens pas trahi, je suis là, tranquille et je prépare le match de samedi. Chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il estime être bien pour lui."J'ai été surpris comme tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est un joueur de Paris et nous, nous nous concentrons sur le match de samedi. Ma publications (où il pointe l'écusson du Real Madrid) n'était pas contre Mbappé. J'aime le Real Madrid, c'est le meilleur club du monde. C'est plus important que tout. On doit être concentrés sur la finale. Ces histoires de trahison, ce sont des histoires d'Internet, ici c'est la réalité."

