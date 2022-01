Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Sur les absents

« Carvajal et Bale sont disponibles. Il y a des victimes Covid comme Jovic et Vinicius. Courtois ? Nous devons évaluer cela. Le joueur va bien. Il se peut que ce soit un faux positif. Il a travaillé à domicile et a de bons sentiments ».

Sur Vinicius qui s'affiche faisant la fête et qui revient avec le Covid

« Le joueur a une responsabilité sociale, il doit donner le bon exemple, il a de nombreux fans. Je ne parle pas de Vinicius, il est parti en vacances et malheureusement il l'a eu. Mon fils l'a eu en restant à la maison... Il est arrivé à des millions de personnes ».

Sur sa volonté de jouer malgré tout

« Xavi ne veut pas jouer demain à Majorque (17 cas de Covid au Barça) ? C'est une question compliquée. Je respecte l'opinion de tout le monde. Nous avons été affectés contre l'Athletic. Il y a un protocole et nous pouvons donner un avis, mais nous devons respecter ce protocole ».

Sur la possible arrivée de Kylian Mbappé

« Je ne sais pas. La dernière chose à laquelle je pense est ce qui se passera le 30 juin. L'important aujourd'hui, c'est de continuer à se battre pour les titres ».

Un nouveau stade avec Mbappé, Rüdiger et Haaland ?

« J'aimerais être assis sur le banc madrilène dans ce nouveau stade, je suis encore un peu égoïste mais c'est ce que je voudrais ».

Sur le cas Modric (en fin de contrat)

« Il n'y a pas que Modric qui doit renouveler son contrat. Tous les joueurs en fin de contrat doivent parler avec le club pour prendre les meilleures décisions ».