Real Madrid, PSG – Mercato : chahuté par les fans, Sergio Ramos aurait annoncé son départ !

En fin de contrat au Real Madrid, Sergio Ramos (35 ans) ne prolongera certainement pas son bail avec les Merengue. Hier soir, l'ancien capitaine de la Maison blanche a quitté Valdebebas sans aucun titre ni aucune prolongation signée.

« Génial, va au PSG ! »

Inflexible sur ses exigences, réclamant deux ans de plus là où Florentino Perez ne lui en offre qu'un, l'Andalou a fini par agacer les plus fervents supporters du Real. Comme le rapporte El Chiringuito, Sergio Ramos a eu droit à un chahutage dans les règles en quittant le centre d'entraînement (pour la dernière fois?). « Génial, va au PSG ! », aurait balancé un fan désabusé.

Quelques minutes plus tôt, Sergio Ramos aurait eu un bref échange avec son président, qui lui a réclamé une réponse pour organiser son Mercato. « Planifiez (l'équipe) sans moi », a simplement répondu le capitaine de la Roja, resté sur le banc durant les 90 minutes de son dernier match face à Villarreal (2-1). Triste épilogue d'une histoire d'amour entamée en 2005 et qui aura durée 16 ans et 671 matches...

?ᅡᄀUFFF! RAMOS, INCREPADO por algunos aficionados al salir de Valdebebas. @Sandradiazarcas nos enseña la imagen en #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/XAdjQOXHBm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 22, 2021