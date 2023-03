Real Madrid, PSG - Mercato : coup de frein dans le dossier Bellingham

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Depuis plusieurs mois déjà, l'avenir de Jude Belligham est un feuilleton. Courtisé notamment par le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain du Borussia Dortmund pourrait quitter le club de la Ruhr l'été prochain.

Le dossier Bellingham à l'arrêt !

Mais l'avenir de l'international anglais (22 sélections) serait en stand-by. En effet, selon les informations du journal madrilène AS, le joueur formé à Birmingham n'aurait pas rencontré en début d'année les dirigeants du BVB, comme c'était prévu, pour discuter de son avenir.

Et du côté de la Maison Blanche, on préférerait attendre de voir ce qui se passe avec Luka Modric et Toni Kroos avant de se lancer dans une opération à trois chiffres pour recruter Jude Belligham lors du prochain mercato estival.

