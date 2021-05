Real Madrid, PSG - Mercato : coup de tonnerre pour Zidane et Mbappé !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le futur du Real Madrid fait encore les choux gras de la presse. Alors que l’escouade de Zinédine Zidane peut encore finir championne d’Espagne, l’avenir de l’intéressé pourrait se jouer loin du pays de Cervantès la saison prochaine. Selon La Gazzetta dello Sport, Andrea Agnelli va en effet le relancer pour succéder à Andrea Pirlo dès la semaine prochaine à la Juventus Turin.

Cristiano Ronaldo aurait déjà validé cette arrivée. Pour le remplacer, le Real Madrid songerait à Massimiliano Allegri et Raul... ce qui pourrait avoir des répercussions directes sur le mercato estival. AS explique que si les clés du camion sont confiées à Raul, il souhaite mener une révolution dans l'effectif et ainsi le nettoyer de nombreux cadres.

Raul ne veut pas d'un mercato flamboyant au Real

L’ancien attaquant de la Roja veut donner sa chance aux jeunes et veut avoir les pleins pouvoirs pour imposer sa patte au recrutement. En ce sens, sa philosophie serait assez éloignée de celle prônée par Florentino Pérez, qui espère au contraire frapper de gros coups sur le mercato avec Kylian Mbappé ou encore Erling Haaland.