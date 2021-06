Real Madrid, PSG - Mercato : CR7, Ramos, Benzema... Ancelotti chamboule tout !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Carlo Ancelotti est de retour sur le banc du Real Madrid. Loin d'être favori pour remplacer Zinédine Zidane en raison de son contrat à Everton jusqu’en 2024, le technicien italien a réussi à trouver un accord pour casser son engagement auprès des Toffes et ainsi répondre favorablement à l’appel de Florentino Pérez. Avec son arrivée, le mercato estival des Merengue risque d’être profondément chamboulé.

Premier dossier que pourrait trancher Ancelotti : l’avenir de Sergio Ramos. « Sergio Ramos voudrait rester au Real Madrid mais il n’arrive pas à trouver d’accord avec Florentino Pérez pour prolonger un contrat qui expire le 30 juin, rappelle Nicolo Schira. L’arrivée de Carlo Ancelotti, qui a une bonne relation avec Ramos, pourrait changer le destin du capitaine du Real Madrid. »

Sergio #Ramos would like to stay at #RealMadrid, but there isn’t agreement with Florentino #Perez to extend the contract (expires on June 30). The arrival of Carlo #Ancelotti (he has a good relationship with Ramos) could change the destiny of Madrid’s captain... #transfers