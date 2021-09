Real Madrid, PSG - Mercato : déjà une parade au caprice de Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Plus tôt dans la journée, un journaliste espagnol a expliqué que Kylian Mbappé avait expliqué aux dirigeants du Real Madrid qu'il refusait de jouer aux côtés d'Erling Haaland. Qu'en gros, ce serait lui ou le Norvégien mais pas les deux. Au temps pour Florentino Pérez, qui rêvait d'associer les deux cracks à compter de la saison prochaine dans un Bernabeu rénové.

Mais il en faudrait plus pour désemparer le président du Real Madrid et son équipe. Un autre renfort tout aussi prestigieux se dessine pour accompagner Mbappé en pointe : Robert Lewandowski. L'attaquant polonais de 32 ans a plusieurs fois fait savoir qu'il voulait quitter le Bayern Munich et que le Real Madrid était sa destination privilégiée. En outre, il coûterait beaucoup moins cher que Haaland, rapport à son âgé mais aussi à la proximité de la fin de son contrat en juin 2022 (il ne lui restera qu'un an). Avec Lewandowski, le Real s'attacherait les services d'un buteur prolifique sans pour autant froisser sa future grande star.

Lewandowski gana enteros en el Madrid si no viene Haaland



El delantero polaco, de 32 años, gana enteros en la agenda del Madrid si la entidad no consigue fichar al noruego tras incorporar a Mbappé.https://t.co/wIg80hijiQ — Madridismo al día (@MadridismoD) September 8, 2021