Real Madrid, PSG - Mercato : deux offres pharaoniques pour Haaland, Mbappé évincé ?

Le mercato des attaquants de pointe pourrait prendre une nouvelle tournure cet été. En cause ? Une proposition pharaonique préparée par Chelsea pour Erling Haaland (20 ans). Bild révèle en effet que Roman Abramovitch a fixé un budget de 175 M€ pour recruter l’attaquant norvégien ! Un budget hors normes qui ferait du buteur du Borussia Dortmund le deuxième transfert le plus cher de l’histoire.

De son côté, journaliste du média turc Ekrem Konur assure que le propriétaire de Manchester City Khalifa Al Mubarak a pour sa part prévu d’offrir 152 millions d’euros pour ce même Haaland cet été ! Des propositions qui ont pour but de faire fléchir le club allemand même si celui-ci continue de dire qu’il ne bougera pas au mercato.

En parallèle, le quotidien madrilène As affirme que le buteur du Bayern Munich Robert Lewandowski envisage un nouveau virage pour son futur et rêverait plus que jamais de signer au Real Madrid. Une telle occasion pourrait sonner le glas des espoirs de Kylian Mbappé de rejoindre la Casa Blanca cet été.

At Pep Guardiola's request, Manchester City will meet with Borussia Dortmund for #Haaland.



Khalifa Al Mubarak is ready to pay around £130m for Haaland transfer.#ManCity #ManchesterCity #BVB https://t.co/3bJNpKFSLE pic.twitter.com/bE3ozYYKwS