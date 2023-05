Real Madrid, PSG - Mercato : Dortmund joue son va-tout dans le dossier Bellingham

Le Real Madrid s’apprête à lancer son mercato en frappant un très grand coup en la personne de Jude Bellingham. Seulement, le Borussia Dortmund n’entend pas laisser sa pépite anglaise aussi simplement, et a de l’idée derrière la tête.

En effet, les Allemands voudraient prolonger leur milieu de terrain, afin de pouvoir augmenter le prix demandé aux clubs intéressés. Les jaune et noir se sont même approché du père du joueur afin d’entamer des négociations de prolongation. Leur objectif est ainsi d’inclure une nouvelle clause dans le contrat de l’ancien de Birmingham, à hauteur de 150 millions. De quoi calmer quelques prétendants.

