Real Madrid, PSG - Mercato : écartant deux clubs, Sergio Ramos en dit plus sur son avenir

Seize ans après son arrivée, Sergio Ramos va quitter le Real Madrid cet été. Ému aux larmes, le défenseur central espagnol a fait ses adieux ce jeudi au club merengue au cours d'une cérémonie émouvante. Après cela, il s'est présenté face aux médias en conférence de presse où il en a dit plus sur son futur club.

Le FC Séville et le FC Barcelone écartés

"Nous n'avons jamais pensé à quoi que ce soit avec aucune équipe. Depuis janvier, quand je suis entré sur le marché, il y a eu quelques appels. Mais nous n'avons jamais eu en tête de quitter Madrid. À partir de maintenant, nous allons chercher une bonne option pour moi. Séville est mon deuxième club, mais à ce jour je n'envisage pas cette option, et eux non plus. Barcelone ? C'est un non catégorique", a confié le joueur de 35 ans devant la presse.