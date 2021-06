Real Madrid, PSG - Mercato : encore un retournement de situation pour Sergio Ramos !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Que d'annonces discordantes concernant l'avenir de Sergio Ramos, et ce depuis plusieurs mois ! La seule certitude, c'est que le défenseur central de 35 ans est en fin de contrat au Real Madrid. Pour le reste, on a lu et entendu de tout : qu'il voulait prolonger de deux ans aux mêmes conditions, que Florentino Pérez ne lui proposait qu'un an et 10% de réduction salariale, que l'Andalou était proche du PSG, de Manchester United, de la Juventus Turin, d'un retour à Séville…

Il se serait mis d'accord avec un autre club

Hier soir, Marca et AS ont annoncé de concert que, faute de proposition suffisante à l'étranger, Ramos était prêt à prolonger au Real Madrid, qu'un accord était proche. Mais finalement, ce ne serait pas du tout ça. Le présentateur de l'émission El Chiringuito, Josep Pedrerol, assure que Ramos a déjà signé ailleurs et est parti depuis longtemps !

"Sergio Ramos n'a pas dit qu'il voulait continuer au Real Madrid. Sergio n'a pas communiqué à Florentino Pérez qu'il avait changé d'opinion. Ramos a demandé à Florentino qu'il planifie le futur sans lui. Le club dit que c'est fait, que Sergio est parvenu à un accord avec un autre club. Il ne reste plus qu'à déterminer la façon dont il veut quitter le Real. Si Ramos veut rester, il faut qu'il le dise… mais il doit le dire maintenant."