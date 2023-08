Real Madrid, PSG - Mercato : énorme révélation sur l'accord avec Kylian Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Dans Le Parisien du jour, qui fait un retour sur la tournée asiatique du PSG, on apprend que Kylian Mbappé aura été omniprésent malgré son absence. Et que la direction du club de la capitale a piqué une grosse colère en entendant des journalistes poser des questions sur le natif de Bondy à ses partenaires. Le sujet tabou est devenu tabou au PSG, où les têtes pensantes sont persuadées que l'attaquant a déjà un accord avec le Real Madrid pour arriver gratuitement dans un an et ainsi toucher une énorme prime à la signature.

Pas d'accord signé pour 2024 et une offre en fin de mercato

Seulement, la journaliste de la Cadena COPE Arancha Gonzalez assure que ce n'est pas du tout le cas ! Florentino Pérez voulait effectivement avoir des assurances écrites de la part du joueur après sa volte-face de mai 2022 mais il savait qu'un tel accord pour 2024 était illégal car il n'aura le droit de négocier avec le joueur qu'à compter du 1er janvier prochain. Gonzalez explique que le Real ne dégainera une offre que lorsque le PSG et Mbappé auront résolu leurs différends, comme par exemple le versement de la prime de fidélité. Et qu'effectivement, comme le craint la direction parisienne, cette offre pourrait intervenir vers la fin du marché afin de contraindre Paris à accepter un montant relativement faible.

