Real Madrid, PSG - Mercato : fin des spéculations autour de Nkunku

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé l'information selon laquelle Florentino Pérez, désireux de trouver un jeune remplaçant à Karim Benzema, était effaré par les tarifs pratiqués partout en Europe. Le président du Real Madrid était prêt à mettre le paquet sur Kylian Mbappé et Erling Haaland, mais certainement pas sur Christopher Nkunku, Richarlison et autres Lautaro Martinez.

En parlant de Nkunku, qui sort d'une immense saison avec le RB Leipzig (20 buts et 14 passes décisives en 33 matches de Bundesliga), il a également été question d'un intérêt du PSG, avant que Kylian Mbappé ne prolonge. Sachant que la porte de son club formateur se refermait ainsi que celle de la Maison Blanche, le jeune international de 24 ans a finalement décidé de prolonger avec Leipzig. Il est désormais lié au club de Red Bull jusqu'en 2026.

Christopher #Nkunku bleibt! 🔴⚪#RBLeipzig und der Bundesliga-Spieler der Saison 2021/22 einigten sich, den bis 2024 datierten Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2026 zu verlängern 🤝



Alle Informationen zur Vertragsverlängerung ⤵️ — RB Leipzig (@RBLeipzig) June 23, 2022

Pour résumer Courtisé par le Real Madrid et par le PSG après sa fantastique saison 2022-23, Christophe Nkunku (24 ans) a finalement prolongé son contrat avec le RB Leipzig. Désormais lié au club allemand jusqu'en 2026, il va s'y inscrire dans la durée.

Raphaël Nouet

Rédacteur