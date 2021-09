Real Madrid, PSG - Mercato : Florentino Pérez a vendu la mèche pour Kylian Mbappé !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Finalement, c’est un secret de polichinelle mais l’avenir de Kylian Mbappé suscite tellement de commentaires qu’on aurait pu finir par douter qu’il s’engager avec le Real Madrid en juin prochain, quand son contrat avec le PSG arriverait à échéance. Après tout, Nasser al-Khelaïfi a promis qu’il ne partirait jamais libre et continue de faire le forcing pour le prolonger. Et Manchester City aurait aussi dans l’obtention de frapper un grand coup l’été prochain en recrutant un attaquant de top niveau.

Mais non, c’est bien à Madrid que le champion du monde devrait poursuivre sa carrière. Florentino Pérez a fait cette confidence hier soir à un socio qui l’interrogeait à la sortie du Bernabeu, après le nul décevant contre Villarreal (0-0). Vu le manque de réussite offensive de l’équipe de Carlo Ancelotti face au Sous-Marin Jaune, le supporter a faire remarquer au président du Real qu’il aurait fallu un Kylian Mbappé pour débloquer la situation et lui a demandé quand est-ce que celui-ci arrivait. Pérez a répondu : « L’année prochaine ». Le dirigeant n’est pas du genre à répondre ce que les gens ont envie d’entendre. S’il n’avait pas de certitudes, il l’aurait dit. Mbappé au Real Madrid, c’est pour dans huit mois !

🚨🚨| A fan outside Bernabeu asked Florentino Perez when Mbappe will join Real Madrid and Florentino answered "next year". @SQuirante []