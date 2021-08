Real Madrid, PSG – Mercato : Florentino Perez gonfle encore son enveloppe Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Ce mercredi matin, la Liga a annoncé un accord historique avec le fonds d'investissement CVC avec l'injection à effet immédiat de 2 700 M€ dans le football espagnol. Si cette manne fait beaucoup de bien au FC Barcelone qui va pouvoir finaliser la prolongation de Lionel Messi avec les 270 M€ de retombées, le Real Madrid est l'autre (très) grand gagnant de l'opération.

261 M€ viennent de tomber du ciel à Madrid !

En effet, comme le rapporte Marca, la Maison blanche – qui a déjà mis de côté près de 200 M€ grâce aux départs de Raphaël Varane et Sergio Ramos – va encore récupérer 261 M€ suite à cette opération. Si seulement 15% de cette manne totale sera directement destinée à renforcer les effectifs et à recruter des joueurs, cela gonfle encore un peu plus l'enveloppe du Real Madrid pour signer son obsession estivale Kylian Mbappé (PSG).

A 11 mois de la fin du contrat du Champion du Monde, le Real a désormais toutes les armes pour mener son offensive de la fin du mois d'août. Il ne manque plus qu'une chose : que le PSG ouvre la porte à un Mbappé qui, selon AS, refuse toujours de prolonger, pas encore totalement convaincu par le recrutement et le projet sportif derrière celui-ci.