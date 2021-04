Real Madrid, PSG – Mercato : Florentino Perez s'est fixé une limite rédhibitoire pour Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Frappé par la crise sanitaire de la Covid-19, le Real Madrid ne disposera pas de moyens colossaux à l'été 2021. Encore plus du fait de l'échec de la création de la Super League européenne. Pour autant, les Merengue ne sont pas les plus à plaindre économiquement. Et ce malgré les déclarations alarmistes de Florentino Perez ces derniers jours.

100 M€ + des joueurs contre Mbappé ?

En effet, comme le rapporte le Diario Madridista, le Real Madrid aura bel et bien une enveloppe Mercato pour l'été 2021 et elle sera importante. Le média ibérique parle d'une capacité d'investissement de 80 M€ pouvant grimper à 100 M€ bonus inclus. Une manne, hors ventes de joueurs, qui permettra de faire un joli coup... mais qui risque quand même d'être légère pour Kylian Mbappé.

Même s'il ne prolonge pas à Paris et qu'il n'aura plus qu'un an de contrat dans la foulée, le natif de Bondy ne sera pas bradé par le Qatar, qui en fait un vecteur stratégique de son rayonnement. Du côté du Real, on pourrait s'approcher du maximum de l'enveloppe et inclure des joueurs dans la transaction. Pas dit cependant que le PSG n'accepte ce genre de deal, deux ans après avoir refusé toute idée de troc pour un retour de Neymar au Barça...