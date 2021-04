Real Madrid, PSG – Mercato : Florentino Perez veut s'offrir le kif Mbappé pour sa réélection

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Dans son édition du jour, L'Equipe fait le point sur le Mercato à venir du Real Madrid... Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'un été spectaculaire s'amorce dans la Capitale espagnole. Selon Frédéric Hermel, qui rédige cet article, au moins cinq départs majeurs sont attendus... Dont celui de l'entraîneur Zinédine Zidane, lassé par les critiques depuis son retour sur le banc.

De gros départs à prévoir...

En fin de contrat, Sergio Ramos (35 ans) et Lucas Vazquez (29 ans) ont aujourd'hui beaucoup plus de chances de plier bagage que de rester. Quant à Marcelo (32 ans) et Isco (28 ans), il ne devraient pas non plus rester au delà même s'ils sont toujours sous contrat.

… Et une tête d'affiche arrive cet été

Par ailleurs, le quotidien sportif confirme que Florentino Perez cherche bel et bien à faire signer une grosse star à l'été 2021 pour relancer son (probable) nouveau mandat à la présidence. Le boss du Real reste inflexible sur sa priorité : Kylian Mbappé (PSG, 22 ans). En contact régulier avec le joueur depuis son départ de Monaco en 2017, Florentino Perez ne verrait Erling Haaland (Borussia Dortmund) que comme un plan B si la venue du Champion du Monde ne se concrétise pas...