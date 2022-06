Real Madrid, PSG - Mercato : gros bémol à la piste Rafael Leao

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Avec ses 11 buts et 10 passes décisives, Rafael Leao a été l'un des grands artisans du 19e Scudetto de l'AC Milan. Titre très important car il met fin à une disette de 11 ans et, surtout, il empêche le voisin intériste d'ajouter une deuxième étoile à son maillot. Mis en valeur par cette saison de feu, le Portugais de 22 ans, passé par le LOSC, serait aujourd'hui dans le viseur du Real Madrid et du PSG. Les champions d'Europe seraient prêts à mettre 100 M€ sur la table pour en faire le titulaire du couloir droit (le gauche, où il a l'habitude de jouer, étant réservé à Vinicius Jr).

Seulement, l'AC Milan est très loin de s'être résigné à le voir partir, bien au contraire. Le nouveau propriétaire du club lombard, le fond RedBird, en a même fait sa priorité de l'été, avec le recrutement. Les dirigeants italiens ont conscience que l'approche du Real ne laisse pas le joueur indifférent mais ils comptent bien proposer un contrat en or à leur joueur. Les enchères vont monter rapidement mais l'AC Milan a désormais les moyens de lutter avec le Real Madrid et le PSG au niveau financier.

Leao l'uomo in più del Milan di quest'anno, 10 assist per lui in Serie A. Solo in 3 hanno fatto meglio: Rafael Leao è stato in questa stagione uno dei protagonisti principali della cavalcata del Milan che ha portato lo scudetto a Milano, sponda rossonera. https://t.co/au0ftNAypf pic.twitter.com/ztZO5NN8qP — sportlive (@sportli26181512) June 5, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur