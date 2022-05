Real Madrid, PSG - Mercato : grosses révélations sur les négociations entre le clan Mbappé et Florentino Pérez

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

A la lumière de ce qu'écrit El Pais ce dimanche, on peut conclure que la visite de la mère de Kylian Mbappé à Doha ces derniers jours ressemble à un énorme coup de pression à Florentino Pérez. Car il ne fait aucun doute que l'attaquant a envie de rejoindre le Real Madrid, mais pas à n'importe quel club. Comme en équipe de France, la question des droits à l'image est prise très au sérieux par le champion du monde et son clan, qui n'entendent pas suivre la règle imposée à tous.

Le club Mbappé ignorait qu'il fallait s'asseoir sur 50% des droits à l'image

Mais reprenons au début. D'après El Pais, après avoir éliminé le PSG de la Champions League, le Real Madrid a formulé sa quatrième et dernière offre à Kylian Mbappé : 180 M€ de prime à la signature, soit ce qu'il était prêt à payer en indemnité l'été dernier pour le recruter, 40 M€ de salaire net annuel et 50% des droits à l'image. C'est évidemment ce dernier point qui aurait fait tiquer les Mbappé, conscients qu'à l'avenir, ils pourraient atteindre les 70 M€ annuels de revenus publicitaires. Et donc qu'à l'arrivée, le Real Madrid gagnerait de l'argent sur le dos de son joueur puisque le club attirera également des sponsors grâce à lui.

Les avocats de Kylian Mbappé se sont montrés très surpris par cette clause de 50% de droits à l'image car, depuis deux ans qu'ils négocient activement avec le Real Madrid, ils n'en avaient jamais entendu parler. Pourtant, c'est la norme depuis que Florentino Pérez est arrivé à la tête des Merengue, en 2000. Voilà pourquoi le PSG, qui avait baissé les bras à la sortie de l'hiver, est à nouveau en position de force. Le clan Mbappé l'a relancé pour une prolongation. Ou a fait semblant de le relancer, histoire de mettre la pression à Florentino Pérez. En tout cas, d'après El Pais, le natif de Bondy n'a toujours pas fait son choix entre "deux propositions imparfaites", celle du Real Madrid qui le voit s'asseoir sur une partie de ses rentrées publicitaires et celle du PSG avec un projet sportif bancal...

Pour résumer Le quotidien espagnol El Pais a révélé pourquoi Kylian Mbappé et ses proches avaient relancé le PSG pour une prolongation. Le Real Madrid a bien formulé une offre en or à l'attaquant mais une chose le chiffonne, comme en équipe de France : les droits à l'image.

Raphaël Nouet

Rédacteur