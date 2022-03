Real Madrid, PSG - Mercato : Haaland a changé d'avis sur Mbappé, Benzema sacrifié ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

On disait Erling Haaland tout proche de s'engager avec Manchester City, on le disait plus près de Barcelone que de Madrid en cas de départ en Espagne... Au final, l'attaquant du Borussia Dortmund pourrait prochainement s'engager avec le Real ! En effet, hier soir, des médias espagnols ont annoncé que Florentino Pérez avait rendez-vous avec le directeur général du BvB, Hans-Joachim Watzke. Qu'est-ce qui a pu motiver ce revirement de situation ?

Haaland ne veut plus être la grande star de son futur club

Deux choses ? La première, c'est la volonté première du joueur. Depuis le début, Haaland préférerait jouer en Espagne. Et si possible au Real Madrid. Il apprécie le forcing du FC Barcelone, le fait que Joan Laporta fasse tout pour le recruter mais, à ses yeux, les Merengue ont un meilleur projet. Manchester City, ça a été le club de son père et celui qu'il supportait petit, mais il estime la Liga supérieure à la Premier League.

Une chose en entraînant une autre, la deuxième raison à ce revirement de situation, c'est que Haaland aurait changé d'avis concernant sa position dans le projet de son futur club. Il ne souhaiterait plus être la tête de proue et serait donc prêt à laisser toute la lumière à Kylian Mbappé au Real Madrid. Son recrutement ne manquerait pas de provoquer des remous au sein du vestiaire merengue puisqu'il entraînerait forcément un recul voire un départ de Karim Benzema. Le Lyonnais, qui porte l'attaque madrilène sur ses épaules depuis deux ans, est sous contrat jusqu'en 2023. Acceptera-t-il de perdre sa place et son brassard en cas d'arrivée du Norvégien ?

Raphaël Nouet

Rédacteur