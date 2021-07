Real Madrid, PSG - Mercato : Haaland n’est pas le plan B de Mbappé pour Ancelotti

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Selon les informations du média The Athletic, le Real Madrid voudrait renforcer son attaque pour la saison à venir. Si le club merengue ne cache pas son intérêt pour Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti prévoit tout de même un plan B. La casa blanca étudierait le profil de Raheem Sterling. Le mancunien pourrait avoir des envies d’ailleurs puisque vexé par les tentatives de ses dirigeants de l’inclure dans un deal pour faire venir son compatriote Harry Kane.

According to @Independent, Raheem Sterling is on Real Madrid’s radar. #rmlive 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿