PSG - Mercato : Haaland rapproche Mbappé du Real Madrid avec une exigence démesurée

Le Real Madrid a toutes les chances de recruter Kylian Mbappé l'été prochain. En fin de contrat au PSG, l'attaquant devrait recevoir une énorme prime à la signature pour l'inciter à rejoindre les Merengue. On parle de 80 à 100 M€. Mais il existe un risque qu'il décide une nouvelle fois de rester à Paris. Comme en 2022, quand il s'était retrouvé dans la même situation et avait décidé de prolonger. Auquel cas, Florentino Pérez ferait une croix définitive sur lui et se tournerait vers un autre buteur coté. Mais une chose est sûre : ça ne devrait pas être Erling Haaland.

Le Norvégien exige 120 M€ de prime à la signature !

Le média espagnol OK Diario annonce en effet que le Norvégien de 23 ans est prêt à quitter Manchester City l'été prochain. Seulement, lui aussi réclamerait une prime stratosphérique, de l'ordre de 120 M€. Là où ça devient problématique, c'est que le club acquéreur devra verser une indemnité de transfert du même montant aux champions d'Europe ! Soit une facture globale de 240 M€ ! A ce prix-là, mieux vaut faire le forcing pour attirer Kylian Mbappé, quitte à revoir à la hausse sa prime à la signature...

