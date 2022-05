Real Madrid, PSG - Mercato : Isco tacle Mbappé en officialisant son départ

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Dans un message publié sur son compte Instagram, Isco a officialisé ce lundi son départ du Real Madrid cet été. Un message d'adieu où le milieu offensif espagnol n'a pas manqué de tacler Kylian Mbappé, qui a décidé de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain et de snober le Real Madrid, glissant un émoji tortue au moment d'évoquer ceux qui ont tort de dire non à la Casa Blanca.

Le message d'adieu d'Isco

"Quand j'étais à Malaga et que je savais que je devais partir.

Je me suis fiancé à une autre équipe. Mais le Real Madrid a frappé à ma porte et le Real Madrid ne peut pas et ne doit pas se faire dire non, bien qu'il y ait toujours des exceptions. (émoji tortue)

Je me souviens avoir dit à mes proches. Le Real n'a pas gagné les champions depuis de nombreuses années et j'ai le sentiment que c'est sur le point de tomber et la Décima est arrivée, tout ce qui vient après appartient déjà à l'histoire.

9 ans plus tard, mon passage au club qui m'a permis de réaliser tous les rêves que j'avais quand j'étais petit touche à sa fin.

En plus de réaliser des rêves, de gagner plus de titres que je ne l'avais imaginé, de jouer avec les plus grands, de rencontrer des gens incroyables : J'AI PASSÉ UN PUTAIN DE TEMPS.

Parce que sans aucun doute je garde le bon et j'espère que vous aussi !!

Je tiens à remercier mes coéquipiers, les entraîneurs, le personnel d'entraîneurs, les kinés, les intendants, les travailleurs de Valdebebas et de Santiago Bernabeu pour tout le travail, l'amour et le soutien dont tout le monde a besoin et dont je n'ai jamais manqué.

Je tiens également à remercier les fans qui m'ont accueilli de manière incroyable dès le premier jour et qui accompagnent cette équipe aux quatre coins du monde !

Au fait, hier je disais à un ami que je ne comprenais pas pourquoi ils organisaient la soirée Cibeles si le numéro 15 est en route.

Au revoir et Hala Madrid."

