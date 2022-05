Real Madrid, PSG - Mercato : Karim Benzema s’exprime sur le choix de Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Le feuilleton Kylian Mbappé a pris fin samedi dernier. L’attaquant français du PSG a décidé de signer un nouveau contrat avec le club de la capitale, jusqu’en juin 2025. Après de nombreux mois de réflexion et d’interrogations, il a refusé de rejoindre le Real Madrid, qui avait fait de lui sa priorité absolue, au plus grand désarroi des supporters du club merengue. Le buteur du Real Madrid Karim Benzema, proche du joueur du PSG, s’est exprimé sur le choix de ce dernier.

Dans un entretien à Movistar, il annonce : « Le choix de Mbappé ? On va jouer une finale de Ligue des champions, samedi. Ce n'est pas le moment de parler de ce petit détail. Je suis concentré sur la finale. »

🎙| Karim Benzema: "Mbappe? We are going to play a Champions League final on Saturday. It's not time to talk about this small thing. I'm focused on the final." pic.twitter.com/XET5fEtpm9