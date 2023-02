Real Madrid, PSG - Mercato : l'annonce explosive de Dortmund pour Bellingham

Hier à Hoffenheim, le Borussia Dortmund a signé son neuvième succès de rang, toutes compétitions confondues. Depuis la reprise de la compétition en Allemagne, le 22 janvier, ils ont tout gagné. Cela leur a permis de passer de la 6e à la 1ère place en Bundesliga, de prendre une option sur la qualification face à Chelsea (battu 1-0 dans la Ruhr) en Champions League et d'atteindre les quarts de finale de la Coupe. Cela leur a surtout donné des ailes.

Car quelques jours après avoir rappelé que Jude Bellingham était sous contrat jusqu'en 2025 et qu'il voulait le conserver la saison prochaine, le responsable des joueurs sous contrat du BvB, Sebastian Kehl, a carrément annoncé qu'il voulait le prolonger ! "Oui, je vais essayer de le prolonger, a-t-il déclaré à la ZDF. Nous n'avons pas encore parlé avec Jude et sa famille. Il est relax et concentré sur le football." Une annonce forte qui devrait toutefois se heurter à une réalité : Bellingham a l'intention d'aller voir plus haut, au Real Madrid, à Liverpool, à Manchester City ou à Chelsea...

Borussia Dortmund director Kehl tells ZDF on Jude Bellingham: “I will try to extend his contract, yes”. 🚨🟡⚫️ #BVB



“We have not spoken with Jude and his family yet. The player is relaxed and focussed on football”. pic.twitter.com/tU7Dlfkqia