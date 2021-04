Real Madrid, PSG – Mercato : l'offre XXL de Manchester United pour Varane dévoilée, le Real prêt à le laisser filer ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Où jouera Raphaël Varane la saison prochaine ? Le champion du monde n'a plus qu'un an de contrat au Real Madrid et il tarde à prolonger, ce qui ne fait que renforcer les rumeurs de départ. Le PSG et surtout Manchester United sont cités parmi les clubs intéressés.

Un chèque de 85 M€ est évoqué

Et selon Deportes Cuatro, les Red Devils sont prêts à mettre le paquet. MU serait prêt à débourser 85 M€ cet été pour acheter le défenseur français. Le média espagnol indique que le Real aimerait prolonger Varane, mais qu'avec la situation économique actuelle, il n'est pas prêt à tous les efforts, surtout que David Alaba devrait débarquer à Madrid cet été. Une arrivée que le club merengue n'officialiserait qu'à l'issue de la saison.