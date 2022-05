Real Madrid, PSG – Mercato : l'UEFA recadre sérieusement le Real et Tebas après l'épisode Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Kylian Mbappé a choisi de prolonger son contrat avec le PSG, le week-end dernier, après plusieurs mois de réflexions et d’hésitation. Alors que beaucoup d’observateurs voyaient le buteur français signer au Real Madrid, il a préféré rester dans son pays quelques mois avant la Coupe du Monde. Un choix qui a fait réagir publiquement le président de la Liga qui dénonçait les pratiques du club de la capitale. Une sortie médiatique qui a fait réagir le président de l’UEFA.

Lors d’un entretien, accordé à la BBC, Aleksander Ceferin s’est exprimé :

« Ce n'est pas le Real Madrid ou qui que ce soit d'autre qui va dire à l'Uefa ce qu'il faut faire. Ils sont outrés d’un certain point de vue et, pour autant que je sache, leur offre était similaire à celle du PSG. C’est donc exactement la même situation et je suis vraiment fatigué de ces accusations sans aucun fondement concret ».