Real Madrid, PSG - Mercato : la dernière pépite européenne a fait son choix

Après Erling Haaland il y a un an, le Red Bull Salzbourg va encore réaliser un gros transfert cet hiver. En effet, le milieu offensif hongrois Dominik Szoboszlai brille de mille feux depuis le début de la saison et il est suivi par de nombreux clubs de premier plan, le Real Madrid, Liverpool, Arsenal mais aussi le PSG. Son agent a d'ailleurs confirmé qu'un départ lors du mercato était dans les tuyaux.

Mais le même agent a d'ores et déjà annoncé la destination hivernale de son client. C'était lors d'un entretien à la radio italienne Kiss Kiss Napoli et le fait est que l'identité du nouveau club de Dominik Szoboszlai ne devrait surprendre personne puisqu'il devrait signer au RB Leipzig. Pas de cador européen pour le Hongrois de 20 ans, du moins pour le moment.

Il y aurait d'ailleurs à se demander pourquoi le nom du joueur a circulé un peu partout en Europe, étant entendu que les meilleurs éléments de Salzbourg doivent forcément partir à Leipzig… L'indemnité de transfert est estimée à 25 M€ par le site Transfermarkt.

📰Kicker: Dominik Szoboszlai could leave his club, RB Salzburg, as early as January. Many European clubs are interested in the talented attacking midfielder, among them is AC Milan. But, there is also strong competition from RB Leipzig. pic.twitter.com/cl5Q7O5QVS