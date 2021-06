Real Madrid, PSG – Mercato : la Juventus a déjà trouvé le successeur de Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

Actuel meilleur buteur de l'Euro avec 5 buts, Cristiano Ronaldo va-t-il rester à la Juventus ? Alors que le PSG et Manchester United s'intéresseraient à lui, CR7 donnera sa réponse après l'Euro, mais la Juve s'active déjà pour lui trouver un éventuel successeur.

Et d'après Mediaset Italia, son choix est fait. Il se porterait sur Dusan Vlahovic, le jeune serbe de la Fiorentina. A 21 ans, le joueur sort d'une belle saison. La Viola demanderait 60 M€ pour son transfert.

🎖️| PLAYER OF THE MONTH



You picked Dusan Vlahovic as Player of the Month for May! 👏

#ForzaViola 💜#Fiorentina#PlayerOfTheMonth by Sammontana🍦 pic.twitter.com/4GWgRpAag1