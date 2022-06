Real Madrid, PSG - Mercato : la Juventus lorgne un Merengue en cas d'échec de la piste Di Maria

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Si les informations de la presse italienne sont exactes, Angel Di Maria a jusqu'à ce soir pour donner sa réponse à la Juventus Turin. La Vieille Dame a accepté ses conditions, à savoir un contrat d'une saison à 7 M€ de salaire. Le problème, c'est que l'ailier argentin de 34 ans, libre depuis la fin de son aventure au PSG, a appris qu'il y avait une ouverture avec le FC Barcelone et il rêverait d'y aller. Seulement, les Blaugrana doivent d'abord faire de la place dans leur effectif. Et encore, ils ne sont pas certains d'y arriver. D'où ce surplace qui a fini par lasser les dirigeants de la Juve.

Mais ceux-ci n'attendent pas demain pour se lancer sur la piste d'un plan B. Selon La Gazzetta dello Sport, ils en ont ciblé depuis plusieurs semaines. Il s'agit d'un champion d'Europe : Marco Asensio. L'ailier est sous contrat jusqu'en 2023 avec le Real Madrid, qui espère le prolonger. Mais les Bianconeri veulent s'immiscer dans les discussions et sont prêts à mettre le paquet (on parle de 40 M€) pour un joueur encore jeune (26 ans). Et à qui le banc aurait été promis si Kylian Mbappé était venu. Une bonne raison pour lui d'aller voir ailleurs...

Juve, in lista c’è anche Asensio: i particolari di una pista percorribile #calciomercato https://t.co/rbMxcNETxF — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) June 16, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur