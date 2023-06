PSG - Mercato : la mise au point de Mbappé sur son avenir le rapprocherait du Real Madrid !

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Si le parallèle tracé par El Chiringuito s'avère exact, alors Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid la semaine prochaine. Comment serait-ce possible alors que le natif de Bondy a déclaré publiquement qu'il allait honorer sa dernière année de contrat avec le PSG ? Très simple : comme l'a révélé la célèbre émission espagnole, le feuilleton Mbappé est une copie conforme de celui ayant porté Luis Figo à la Maison Blanche en 2000, lors de l'arrivée de Florentino Pérez à la présidence.

Figo était madrilène 9 jours après avoir assuré qu'il restait au Barça

A l'époque, celui qui n'était qu'un candidat à la présidence du Real avait réussi à faire signer un pré-contrat au Portugais, qui était alors le capitaine du FC Barcelone mais qui n'arrivait pas à obtenir une revalorisation. Un pré-contrat dans lequel était prévue une grosse amende dans le cas où Figo se désisterait. Elu, Pérez avait annoncé que l'ailier allait arriver et celui-ci, n'ayant pas les moyens de payer l'amende, avait dû s'engager avec les Merengue. Et ce, neuf jours après avoir juré qu'il resterait au Barça. El Chiringuito cite plusieurs points similaires entre les cas de Figo et de Mbappé. Qui vient d'annoncer qu'il restera à Paris. Jeudi prochain, si le parallèle est bon, il sera donc merengue ! En attendant, Kylian Mbappé devrait encore prendre la parole dans quelques minutes en conférence de presse.

Pour résumer L'émission El Chiringuito a relevé un curieux parallèle entre Luis Figo et Kylian Mbappé. Les deux joueurs sont dans des clubs rivaux du Real Madrid, les deux étaient pistés par les Merengue, les deux ont dit qu'ils allaient rester dans leur équipe... avant de signer dans la capitale espagnole !

