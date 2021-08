Real Madrid, PSG - Mercato : la nouvelle stratégie de Pérez pour Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Deux salles, deux ambiances, ce samedi matin dans les médias sportifs français et espagnols. Dans nos contrées, L'Equipe explique que le PSG veut le beurre et l'argent du beurre puisque non content d'être en pole position pour recruter Lionel Messi, il a aussi l'intention de convaincre Kylian Mbappé de prolonger grâce à ce transfert pharaonique.

En Espagne, on pense au contraire que Paris n'aura d'autre choix que de céder son joyau, qui refuse pour le moment de signer un nouveau bail. Auquel cas, le Real Madrid reste évidemment à l'affût. D'après Marca, Florentino Pérez estime avoir plus de chances que jamais de faire venir le natif de Bondy dès cet été. Mais pour réaliser un tel transfert, il veut continuer à remplir les caisses en vendant de nombreux joueurs. Selon lui, l'affaire avec Mbappé se dénouera dans les derniers jours du mois d'août. A ce moment, il veut être prêt et être en mesure de signer le plus gros chèque possible.

