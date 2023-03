Real Madrid, PSG - Mercato : la petite phrase de Mbappé qui n'aura pas échappé aux Merengue

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Buteur à la dernière seconde du match contre Nantes (4-2) hier soir, Kylian Mbappé a dépassé Edinson Cavani pour devenir seul meilleur buteur de l'histoire du PSG (201 réalisations). Un événement fêté comme il se doit au coup de sifflet final, avec remise d'un trophée commémoratif et une interview du natif de Bondy devant un public en transe. Mais après cela, devant les journalistes, l'attaquant a sorti une punchline qui a immédiatement été reprise par les médias espagnols et qui trouvera forcément un écho intéressé du côté du Real Madrid.

Interrogé sur le fait qu'une possible élimination de la Champions League mercredi contre le Bayern pourrait l'inciter à aller voir ailleurs à l'intersaison, Mbappé a répondu : "Je ne pense pas. Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, et je ne manque pas de respect au club, je serais parti très loin (rires) ! Je suis ici, je suis très content et pour l’instant, je ne pense à rien d’autre que de faire les beaux jours du PSG".