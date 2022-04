Real Madrid, PSG - Mercato : la pirouette d'Ancelotti sur Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Comme souvent quand il se présente devant la presse, Carlo Ancelotti est interrogé sur la possible arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été. Ce fut le cas ce lundi dans une interview accordée à la radio italienne, Rai Radio 1.

"L'avenir de ce club est au plus haut niveau, quels que soient les joueurs qui viendront"

"L'avenir de ce club, grâce au président, Florentino Pérez, est au plus haut niveau. Et il en sera de même dans les années à venir, quels que soient les joueurs qui viendront. Le Real Madrid a marqué l'histoire du football et continuera de le faire", a répondu le technicien merengue, qui a donc préféré botter en touche pour Kylian Mbappé, dont on ne sait toujours pas s'il évoluera sous les couleurs du Paris Saint-Germain ou du Real Madrid la saison prochaine.

Carlo #Ancelotti Lunga intervista dell’allenatore del Real Madrid a "Radio anch’io Sport". Molti i temi trattati: il suo futuro, chi vincerà la Serie A: “Difficile dirlo, sarà una corsa equilibrata” e i prossimi mondiali di calcio: “Tiferò Canada”. Di Guido Ardone #Gr1 pic.twitter.com/3wBZqweANa — Rai Radio1 (@Radio1Rai) April 18, 2022

