Real Madrid, PSG - Mercato : la vengeance ultime de Bale pourrait faire capoter le transfert de Mbappé

L'avenir de Gareth Bale a rarement engendré des rumeurs aussi contradictoires. Le Gallois ne voulait pas rester à Tottenham à l'issue de son prêt si José Mourinho restait, puis il tenait absolument à y être transféré, il ne souhaitait pas retourner au Real Madrid si Zinédine Zidane continuait sur le banc, puis il voyait d'un bon œil l'arrivée de Carlo Ancelotti… Mais la plus grosse surprise le concernant est intervenue hier soir : selon Marca, le joueur de 31 ans songerait tout simplement à mettre un terme à sa carrière à la fin de l'Euro !

Les autres hypothèses font également mal au Real

Et mine de rien, cette décision pourrait avoir de très grosses répercussions sur le monde du football ! Parce qu'il reste un an de contrat à Bale et que le Real Madrid comptait beaucoup sur sa vente cette année pour financer la venue de Kylian Mbappé. Entre les conséquences de la pandémie de covid-19 et la réfection du Bernabeu, Florentino Pérez n'a pas un budget recrutement conséquent. Sans l'apport de la vente de Bale, ses plans tombent à l'eau.

Toujours selon Marca, même s'il décidait de continuer à jouer, il ne faciliterait pas la vie du Real Madrid. Car il pourrait décider d'honorer sa dernière année de contrat dans la capitale espagnole, lui qui a connu les deux meilleures années de sa carrière sous les ordres de Carlo Ancelotti. Ou alors il demanderait à être libéré de son contrat pour pouvoir s'engager où bon lui semble et toucher une grosse prime à la signature. Cela soulagerait le Real de ses 22 M€ annuels, donc ça ferait de la place dans la masse salariale, mais ça le priverait d'une belle indemnité, donc de Mbappé. Dans tous les cas…