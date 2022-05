Real Madrid, PSG - Mercato : le bilan du dernier échange entre Mbappé et les Merengue !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé semble se diriger vers une arrivée libre au Real Madrid cet été. Mais l'attaquant français attend la fin de saison pour annoncer sa décision.

Selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, le club merengue aurait de nouveau échangé avec Kylian Mbappé et son clan. Bilan de cet échange, les pensionnaires de Santiago Bernabéu seraient encore plus optimistes qu’avant et s’attendraient à ce que le champion du monde 2018 annonce sa décision dans quelques jours.

Real Madrid are more optimistic and confident than ever on Mbappé deal. No official decision yet - Kylian is still thinking about it, but Real sources feel new contacts this week were positive. ⭐️ #Mbappé



PSG improved proposal still on the table, waiting for Kylian to decide. pic.twitter.com/Y6K32Oy6RM