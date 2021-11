Real Madrid, PSG - Mercato : le clan Haaland fait un nouveau pas en direction des Merengue

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Erling Haaland vit des heures difficiles. Victime d'une blessure à la hanche, il n'est pas censé retrouver les terrains avant 2022. Et c'est donc depuis les tribunes qu'il a vu la Norvège être éliminée de la Coupe du monde 2022 (qu'elle envisageait de toute façon de boycotter) et le Borussia Dortmund galérer en Champions League (il jouera un match déterminant face au Sporting la semaine prochaine).

Pour son avenir, ça a l'air d'être moins compliqué. Un proche a en effet confié à AS qu'à la fin de la saison, il choisirait son futur club en fonction du challenge sportif. Exit, donc, le PSG et cette Ligue 1 qu'il écrase de son dopage financier. Le Real Madrid et Manchester City sont en pole position. Mais si le quotidien madrilène fait des Merengue les favoris, on rappelle que Haaland aimerait la figure de proue de son futur club. Ce qu'il ne sera pas en Espagne avec Kylian Mbappé. Alors qu'à City, qui attend un grand attaquant depuis plusieurs années, ce sera forcément le cas. En plus, son père y a joué…

🚨 HAALAND 'JUEGA' PARA EL REAL MADRID 🚨



📌 Según ha podido saber AS de fuentes próximas al propio jugador, la entidad blanca sigue teniendo la puerta del delantero abierta. pic.twitter.com/ODFNF7ytKN — Diario AS (@diarioas) November 20, 2021